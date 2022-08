Speciale deuren voor operatiekamers van over de hele wereld komen uit Someren

100 envelopjes cocaïne en 2500 euro aan contant geld gevonden in woning in Eindhoven

EINDHOVEN - Een man is zaterdagavond aangehouden met tien ‘cachetjes’ (mini-envelopjes) cocaïne en bijna 300 euro contant geld op zak in de wijk Woensel in Eindhoven. Agenten vonden daarna nog 100 cachetjes cocaïne en 2500 euro aan contanten in zijn woning in de wijk Eckart. Dat meldt een wijkagent via Instagram.

