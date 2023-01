Spoken word artiest Cat de Win: ‘Eindhoven is er al best ver mee, maar ook nog groeiend’

Waarom doe je wat je doet?

,,Hoewel ik ben afgestudeerd als medisch bioloog en nog steeds van dat vak hou, heb ik ook altijd creatieve hobby’s gehad. Ik heb gedrumd, zing graag, vooral soul en r&b, en werk daarin samen met producer Selim Haasse. Daarnaast heb ik altijd een sterke liefde voor taal gehad. Woorden, zinnen, andere talen ook. Ik denk dat ik dat van mijn vader heb meegekregen.”

,,In de vierde klas van het VWO kwam ik in aanraking met poëzie. Aanvankelijk vond ik dat we daar bezig waren gedichten kapot te analyseren. Maar toen ik zelf een gedicht moest schrijven, wilde ik het wel goed doen. Sindsdien pushte mijn leraar mij ermee door te gaan. Ik heb toen een hele tijd alleen voor mezelf en mijn opa en oma geschreven. Pas na het behalen van mijn master in 2020 besloot ik er meer mee te gaan doen en werd ik toegelaten tot de Poetry Circle van productiehuis Nowhere in Amsterdam. Ik heb er veel geleerd en mijn eigen stijl verder kunnen ontwikkelen als spoken word artiest. Ik ben trouwens meer een storyteller en zeg precies wat ik bedoel.”

Waar ben je op dit moment mee bezig?

,,Mijn creatieve bezigheden hebben ertoe geleid dat ik de biologie voorlopig heb geparkeerd en me wil concentreren op het bedrijf dat ik momenteel samen met Selim aan het opzetten ben en op het schrijven en performen. We hebben net de poëtische short film Soil & Sky uitgebracht. Een film over de vier elementen: aarde, vuur, lucht en water. Met bij elk element vier van mijn gedichten. We hebben er een bundel bij uitgegeven waaraan ook Eindhovenaar Luke Linssen heeft meegewerkt. Daarmee willen we naar festivals in Nederland en het buitenland. Behalve dat wil ik vooral ook blijven optreden, ervaring opdoen, maar ook vind ik dat ik mijn poëzie gesproken veel beter kan overbrengen op anderen. Want dat wil ik: mijn visie overbrengen in de hoop dat mensen iets voelen bij wat ik schrijf. Want het gaat om het gevoel!”

Quote Ik wil mijn steentje bijdragen, op de plek waar ik vandaan kom

Wat maakt de regio aantrekkelijk voor jou om te werken en te wonen?

,,Ik ben eigenlijk pas net weer terug in Eindhoven na jaren van studeren en werken in Utrecht en Amsterdam. Maar ik ben hier geboren en getogen en al mijn familie en vrienden wonen hier. Eindhoven is met spoken word al best ver, maar ook nog groeiend. We vonden daarom de presentatie van Soil & Sky in Eindhoven ook echt een ‘must’. Die was vlak voor de kerst bij Area 51 en de opkomst was groot. Die ‘must’ hadden we dus goed ingeschat. Spoken word is hier echt upcoming, en er is nog veel te doen om het verder te ontwikkelen. Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen, op de plek waar ik vandaan kom.”

Wat is je grote droom?

,,Een ideale toekomst heb ik niet, ik hoop vooral dat ik kan blijven doen waar ik zin in heb. En daar hoort spoken word zeker bij. Eén grote klapper hoeft voor mij niet. Voor de nabije toekomst hoop ik dat de film genomineerd wordt en misschien ook nog iets wint. Verder nieuwe poëzieprojecten en veel blijven optreden. Bovendien ben ik bezig met een boek. Dat hoop ik later dit jaar uit te brengen. Ook ligt de focus nu op het bedrijf dat ik met Selim aan het opzetten ben, want dat moet de basis worden van waar ik verder in alle vrijheid aan mijn projecten kan werken. Want ook de muziek blijft belangrijk. Selim en ik hopen in de loop van dit nieuwe jaar ook een single en een EP uit te brengen.”