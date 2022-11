Springwedstijd Eindhovense Manege net zo gezellig als vroeger

EINDHOVEN - Hoe veel ‘beter’ was het ‘vroeger’? Gezeten aan de bar van de Eindhovense Manege aan de Roostenlaan, vroegen Henk van de Pol en Frans Wijlaars zich dat een aantal jaar geleden eens af. Het resulteerde in de organisatie van ‘een concourske zoals het vroeger was’ en zaterdag vond daarvan de derde editie plaats.

Tijdens de jongere jaren van oudere mensen schijnt de wereld er een stuk beter te hebben uitgezien. Die goeie ouwe tijd. „In de gloriedagen van weleer was een binnenbakske van 20 bij 40 meter voor springruiters helemaal top, maar tegenwoordig is het te klein voor een officieel parcours.” Van de Pol hoort regelmatig mensen leeglopen op mooie herinneringen en vatte de koe maar eens bij de horens. Of liever: zorgde ervoor dat de beste paarden (weer) van stal kwamen.

Wijlaars: „Het leverde de eerste twee keer al direct een mooi deelnemersveld op: Piet Raijmakers, die twee medailles won op de Olympische Spelen in Barcelona deed mee, net als Erik van der Vleuten die ook tot de nationale springtop behoorde. En van dat niveau kwamen nog vele anderen. We hadden binnen een parcours uitgezet en er eigenlijk niet eens zoveel ruchtbaarheid aan gegeven. Maar het werd drúk; de bar zat stampvol.”

‘9 hindernissen zo vlak na elkaar’

En dat was deze derde keer niet anders. Zaterdagavond werd vanaf 18.30 uur het parcours verkend. Er was een touw gespannen tussen de letters K en F in de overdekte binnenbak en ervoor stonden hangtafels. Het publiek amuseerde zich zichtbaar met elkaar, maar keek ook geboeid naar de wedstrijd. Er deden 18 combinaties mee.

Onder hen was ook Piet Raijmakers junior, ‘Pietje’ voor intimi, en junior was er niet beducht voor dat de muren in de bak wel heel snel op hem af zouden komen: „Nee hoor, ik heb hiervoor speciaal Van Schijndels Galetto meegenomen. Dat is een ervaren paard.”

Quote Het is dan wel voor de gezellig­heid, maar onder elkaar is de strijd mooier dan voor het publiek, want stiekem willen we allemaal winnen.” Uiteinde­lijk zou Piet deze keer buiten de prijzen blijven Piet Raijmakers junior

Raijmakers, die dit jaar nog in Eindhoven de CSI3*1.40m Next Level Prix op zijn naam schreef, vindt deze wedstrijd weer eens iets heel anders met de 9 hindernissen zo vlak na elkaar: „Het is dan wel voor de gezelligheid, maar onder elkaar is de strijd mooier dan voor het publiek, want stiekem willen we allemaal winnen.” Uiteindelijk zou Piet deze keer buiten de prijzen blijven.

Bert Jan van der Pol pakt eerste prijs

Leopold van Asten sprong ook mee. Het bestuurslid van CSI Eindhoven mocht de ronde echter niet uitrijden, omdat zijn paard tot twee keer toe weigerde een hindernis te nemen. Dat was pech voor hem en jammer voor het publiek.

Quote Aan proefjes doe ik niet mee, want die zijn op zondag en dan doe ik aan kunst­schaat­sen. Maar ik vind een wedstrijd als deze wel heel leuk om met z’n allen naar te kijken Nalino Karsmakers uit Waalre

Tussen dat publiek stond ook Nalino Karsmakers (19) uit Waalre. Hij rijdt al 11 jaar bij de Eindhovense Manege: „Deze zomer heb ik ook springles gehad. Dat was geen 1.30 meter, zoals hier, maar toch wel iets van 50 of 60 centimeter hoog. Ik vond het lichtelijk eng. Aan proefjes doe ik niet mee, want die zijn op zondag en dan doe ik aan kunstschaatsen. Maar ik vind een wedstrijd als deze wel heel leuk om met z’n allen naar te kijken.” En Nalino zag Bert Jan van de Pol er met de eerste prijs vandoor gaan.

Er werden weer nieuwe herinneringen gemaakt, net zoals dat vroeger gebeurde. Het enige dat nu anders was dan toen is de prijs voor een consumptie: 3 euro voor een biertje en dat is toch een dikke zes gulden.