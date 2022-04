Stadhuisplein Eindhovens afgesloten wegens grote drukte, corona-camera’s tellen mensenmassa tijdens Koningsdag

Coronamil­jo­nairs in de clinch over de woekerwin­sten op het watten­staaf­je in uw neus

EINDHOVEN/NEDERWEERT - Wat voor u een vervelend momentje was in de GGD-teststraat in Eindhoven of Helmond, was voor laboratorium Pro Health in Nederweert een goudmijn. Miljoenen werden binnen geharkt. Zakenlui die een graantje probeerden mee te pikken, vechten nu om de buit.

24 april