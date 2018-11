Stadionverbod van vijf jaar voor knuffel met PSV’ers in verboden zone

Hij had al eerder een officiële waarschuwing van PSV gekregen. Toch ging Alwin van Ampting op 23 september opnieuw in de fout. In de thuiswedstrijd tegen Ajax klom PSV-supporter uit Wintelre in een opwelling over een hek van de Oosttribune. Hij bleef achter de boarding maar kwam wel in de voor de supporters verboden zone dicht bij het veld.