Stadsakker Eindhoven-Noord voortaan verder als Stadsakker Hennie Kuijken

EINDHOVEN - De Stadsakker op de Castiliëlaan in Eindhoven is officieel vernoemd naar Hennie Kuijken, de eerste voorzitter. De huidige voorzitter, Karel Vinckx, heeft dat zaterdag tijdens de open dag bekendgemaakt. ,,Samen met Dré Rennenberg (raadslid Ouderen Appel) heeft hij zich ingezet om mensen met een laag inkomen te voorzien van gezond eten.”

Kuijken (1951 - 2019) heeft zich als eerste voorzitter sinds de oprichting in 2013 onvermoeibaar ingezet. In het bijzijn van familie werd de plaquette onthuld. Het publiek kon op de open dag kennis maken met de groentetuin voor de voedselbank met een quiz en rondleidingen.

Groenten verbouwen voor mensen die het niet zo goed hebben

Matias (6) kan niet wachten tot hij de aardbeien mag plukken. Samen met zijn vader en moeder Douglas Romero en Annie Bastos bezoekt hij de Stadsakker in Eindhoven-Noord tijdens de open dag. Vrijwilliger Monique Slaats leidt de familie rond en legt uit wat ze allemaal tegenkomen. ,,Dit zijn komkommers en dat paprika’s. Als je over drie weken terug komt, zie je overal de bloemen eraan zitten”, vertelt ze terwijl ze door de snikhete plastic tunnelkas lopen. ,,We kwamen voor de aardbeien. Maar het is ook educatief. Het is belangrijk dat Matias leert over de natuur. Maar ook dat er hier vrijwilligers zijn die groenten verbouwen voor mensen die het niet zo goed hebben”, legt Romero uit.

Stenen beschilderen

Aangekomen bij de aardbeien gaat Matias geconcentreerd aan de slag. Alleen de rode plukken en niet te hard trekken. ,,Thuis wel goed wassen. Er zit veel zand op. Geen chemicaliën, alles wordt biologisch geteeld”, aldus Slaats. Vrijwilliger Ine staat bij de kinderactiviteiten. Stenen beschilderen, kaarten maken en toverstokjes maken. Voor wie wil is er een quiz met vragen over de akker. ,,Het bevalt me goed hier. Ik kom een keer per week. Nu voor het opkweken van sla en spinazie met pillenzaad en wormmest.”

Negentig procent gaat naar de voedselbank

De Stadsakker moet het middelpunt worden van de nieuwe wijk in aanbouw: Te veld. Zaterdag is de gelegenheid voor bewoners en andere belangstellenden om een kijkje te nemen. ,,We verbouwen hier de gebruikelijke groentes. Negentig procent gaat naar de voedselbank”, zegt voorzitter Vinckx. Zondag 19 juni is er een open dag bij Stadsakker Eikenburg van 12.00 tot 17.00 uur.