Staken, ondanks liefde voor VDL Nedcar: ‘Waarom doen ze zo moeilijk?’

Hoe we met onschuldi­ge sabotage de strijd met ‘giftige’ algoritmen aan kunnen gaan

EINDHOVEN - Kunstmatige intelligentie (AI) ontwikkelt zich razendsnel. Fontys-docent Rens van der Vorst vindt dat we AI, opgebouwd uit algoritmen, hoognodig een loer moeten draaien. Hoe, dat vertelt hij tijdens Books on Tour op dinsdag 9 mei in Eindhoven.