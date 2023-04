Start renovatie onderzoeksgebouw Gemini-Noord op TU/e-campus

VAN DE LEZER Ze schelden hem uit voor kankerfri­kan­del, maar Eindhoven­se scheids­rech­ter Jesse laat zich niet uit ‘t veld slaan

Mijn naam is Jesse Vorstenbosch, 27 jaar, en ik ben voetbalscheidsrechter binnen het amateurvoetbal regio Eindhoven. Ik fluit al bijna 10 jaar en in al die tijd is er binnen het amateurvoetbal veel veranderd. Er zijn minder scheidsrechters -zeker ook door vergrijzing -maar ook door korte lontjes. Van jongeren en volwassenen en ook van ouders.