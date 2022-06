Steeds meer mensen bellen de Luisterlijn: ‘Hun probleem mag er zijn, we hebben geen oordeel’

De Luisterlijn bestaat zestig jaar, maar vooral de laatste jaren is de behoefte aan een luisterend oor groter geworden. Is de wereld harder geworden? Is de druk te hoog om aan het mooie plaatje te voldoen? Trainer/begeleider in Eindhoven Annemiek Ceelen ziet dat duidelijk. ,,Vooral door corona is er een stijgende lijn in het aantal bellers. Alle patronen vallen weg, angsten worden groter en eenzaamheid komt vaker voor. Deze problemen waren er altijd al, maar nu nog meer. Ook bij jongeren. Zij chatten voornamelijk, en dat kan ook bij ons.”