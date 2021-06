Stel reed zich vast in ondergelopen tunnel: ‘Ik dacht nog, is dit wel een goed idee?’

,,Stom natuurlijk”, aldus Van de Velde een dag later. ,,Ik had gewoon om moeten draaien maar op dat moment dacht ik dat het wel kon. Voor mij lukte het andere auto's ook maar wij hadden pech. Het eerste stuk ging nog goed maar op het diepste punt sloeg de motor af. Ik heb een turbodiesel, die zuigt normaal lucht naar binnen maar nu dus vooral water. Dat komt dan in de motor en dan is het klaar.”

Vloedgolven van andere auto's

Het stel was onderweg naar Friesland maar dat plan viel dus letterlijk in het water. ,,Gelukkig stroomde het water de auto niet in maar omdat ik een sleepkabel uit de achterbak moest pakken, kreeg ik toch nog natte voeten. Een man met een pickup zag zijn kans schoon om een paar centen bij te verdienen door auto's uit het water te trekken. Het was uiteindelijk onze redding want we konden geen kant op. Vervelend was wel dat andere auto's gewoon door de tunnel bleven rijden en bij iedere auto die passeerde kregen we een vloedgolf over ons heen.”