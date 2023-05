Stenen gegooid naar trein bij Oisterwijk, tijdelijk geen treinen tussen Tilburg en Eindhoven

Door Henk Saris (1929-2023) groeide Saris Aanhangers uit tot een begrip in de Kempen en ver daarbuiten

HAPERT - Als 16-jarige jongen ging Henk Saris aan de slag in de smederij van zijn vader. Door stom toeval stortte hij zich op de productie van aanhangwagens. Zijn bedrijf Saris Aanhangers in Hapert groeide uit tot een begrip in de Kempen en ver daarbuiten. Hij overleed onlangs.