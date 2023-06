Stichting pleit voor meer cultuur in Eindhovense wijken: ‘In Woensel is nu weinig te beleven’

Column Jassen uit de kast, want het wordt ‘slechts’ 25 graden

Ik voelde de zon zo intens op mijn kuiten branden dat ik er misschien zelfs wel een eitje op had kunnen bakken. Eigenlijk waren we natuurlijk ook van lotje getikt. Want wie gaat er nou met 33 graden midden op de dag op een festivalterrein pal in de zon naar een ietwat depressieve (maar steengoede) band staan kijken?