Stilgelegde verbouwing van Villa Kortonjo in Eindhoven kan verder, nu wel met vergunning

Vm­bo-leerlingen Stedelijk College Eindhoven adviseren minister over meer praktijkon­der­wijs

EINDHOVEN - Met meer praktijkvakken op de basis- en middelbare school moeten meer kinderen verleid worden te kiezen voor een beroep in de zorg of techniek. Om inspiratie op te doen bezocht minister Dennis Wiersma maandag het Stedelijk College in Eindhoven.

8:49