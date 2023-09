Geen herkansing voor oliebollen­bak­kers na gestuntel gemeente Eindhoven: kraam na 44 jaar niet in Woensel

EINDHOVEN - Oliebollenbakker Henny Bierens-de Wit krijgt geen nieuwe kans om dit jaar haar vaste plek bij Winkelcentrum Woensel te bemachtigen. Want ook als het nieuwe digitale inschrijfsysteem van de gemeente wel goed had gefunctioneerd, had ze achter het net gevist.