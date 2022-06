Stratenmakers gaan afvalcontainers aan de straat zetten

De Brugmanstraat is onderdeel van het Celsiusplan van Trudo in Woensel-West. Rond het Celsiusplein worden oude woningen vervangen door nieuwe woningen. Er wordt flink gebouwd, opgeleverd en verhuisd. Meussen woont sinds oktober in de Brugmanstraat: ,,Er zijn hier oude oude woningen met een even nummer die een kliko hebben. Dit afval wordt netjes opgehaald. De oneven nummers, waar ik woon, krijgen geen kliko. Wij moeten wachten op de ondergrondse container.”



Bewoner Marius Janse beaamt dat. ,,Hier in en rond onze straat worden steeds meer huizen opgeleverd. Er wordt dus veel verhuisd en mensen gooien het afval dat eigenlijk op de stort thuishoort hier bij de containers. Ook mensen hier niet wonen, terwijl die containers alleen voor ons bedoeld zijn. Zodra de containers geleegd zijn zitten ze al weer vol. Het is een onhoudbare situatie die uit de hand begint te lopen en we zijn bang voor ongedierte.”