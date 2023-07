Stratum bang voor tweede ‘Vergissing’; werkgroep tegen 45 meter hoge woontoren in Den Elzent

EINDHOVEN - Behoed ons voor een tweede Vergissing van Stratum! Die noodkreet gooit Joost Verhoeks namens de werkgroep Geen hoogbouw in Den Elzent in de strijd tegen de komst van een 45 meter hoge woontoren in de P. Czn. Hooftlaan.