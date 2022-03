Struikroven gaat landelijk, Eindhovens project dat plantjes redt van de sloop krijgt navolging

Struikroven. Een mooie naam voor het redden van groen in de stad. Hard nodig, want er worden heel wat planten en bomen weggegooid als huizen, kantoren of wat dan ook plaats moeten maken voor nieuwbouw. Die planten die in de weg staan worden gered door de struikrovers. In Eindhoven is het geen onbekend verschijnsel meer. Het is in 2017 begonnen als burgerinitiatief in de buurten Woensel-West en Hemelrijken en groeide vorig jaar uit tot de landelijke Stichting Struikroven.