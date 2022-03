Struikrovers en Meer Bomen Nu redden jonge boompjes van de sloop

Meer Bomen Nu is een campagne van actiegroep Urgenda en verplant jonge boompjes van kansarme naar kansrijke plekken. Samen met de Eindhovense Stichting Struikroven - die ook planten redt op plekken waar gesloopt en gebouwd wordt - nemen ze dit gebied onder handen. Dat gebeurt onder leiding van bosbeheerder Tom van Duuren. ,,Wij werken altijd samen met groenbeheerders en boswachters. Het is niet zo dat we overal maar wat groen weghalen”, legt Josephine Schuurman van Meer Bomen Nu uit. Om de klimaatdoelen te halen moet er 37.000 hectare meer bos komen. De zaailingen, stekken, struiken en planten worden weggegeven of herplant. ,,In dit geval worden de boompjes meteen herplant in een voedselbos in Den Bosch. Dat moet nu snel, omdat het zo'n mooi weer is. Als we langer wachten kunnen ze niet meer geplant worden.”