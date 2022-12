Studenten gaan door met bezetting op TU Eindhoven na reactie bestuur: ‘We worden niet serieus genomen’

Politie verdenkt 17-jarige jongen van aansteken meerdere natuurbran­den

De politie verdenkt een 17-jarige jongen uit Geldrop van brandstichting in natuurgebieden tijdens de afgelopen hete en droge zomer. Het gaat om natuurgebieden in de buurt van Heeze, Geldrop en Son, die snel konden worden geblust door de brandweer. De politie heeft de jongen over de branden gehoord.

5 december