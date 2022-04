Studentenvereniging voor de veganist, samen koken en frustraties delen met gelijkgestemden

Een omgeving creëren waarin je gemakkelijker veganistisch kan leven. Dat wil de Vegan Student Association (VSA) Eindhoven voor veganisten en geïnteresseerden voor elkaar krijgen. ,,De vereniging wil het veganisme meer stimuleren in Eindhoven, zowel op de campus als daarbuiten”, licht voorzitter Hilde van Esch toe.



Dat doet ze door activiteiten als gezamenlijke maaltijden en door te praten over hun levensstijl. Ook anders koken is soms even wennen. Ook komen er gezamenlijke activiteiten zoals debatten, bouldersessies en in de toekomst ook lezingen en workshops. De studenten willen ook meer pleiten voor meer veganistisch aanbod in kantines. Nu is het veganistisch aanbod soms beperkt tot wat fruit. Van Esch: ,,We willen graag samenwerken met de cateraars om te zien of we hier verbetering in kunnen brengen.”