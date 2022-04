‘Subsidie-plantjes’ voor geveltuin; acht vrachtwagens vol met 16.000 planten voor Eindhovenaren

EINDHOVEN - Tegels eruit, planten erin; de geveltuin is in. Ook Eindhoven wordt steeds groener. Om ook inwoners aan te moedigen, worden gratis planten uitgedeeld voor boomspiegels en geveltuintjes.

De mensen achter de actie ‘Adopteer een Straat’ kwamen vorig jaar nog aan de deur met de plantjes. Door het enorme succes delen ze dit jaar drie weekenden in april de bestellingen uit op acht locaties in Eindhoven. Duizend Eindhovenaren hebben zich aangemeld voor de voorjaarsactie.

Aantal deelnemers gelimiteerd

Velen hebben achter het net gevist dit jaar. ,,We hebben dit jaar een maximum ingesteld van duizend deelnemers. We hadden makkelijk de tweeduizend kunnen halen”, vertelt Kees Lepoeter, ambassadeur van Adopteer een Straat. ,,Vorig jaar werden de bestellingen bij de mensen thuis gebracht. Dit was niet meer te doen. Om het behapbaar te houden, delen we planten uit op acht locaties.”

Schoner, groener, mooier

Het vrijwilligersinitiatief Adopteer een Straat wil Eindhoven schoner, groener en mooier maken. Begin dit jaar konden Eindhovenaren gratis planten bestellen voor een boomspiegel, geveltuintje of een geadopteerd plantsoen in hun straat. Zij konden zestien plantjes kiezen uit 38 soorten vaste, biologische planten. Ook potgrond was aan te vragen.

Deze zonnige zaterdag is het de beurt aan de bewoners van de stadsdelen Woensel-Zuid, Gestel, Stratum en Strijp om hun plantjes om te halen. De locatie voor Woensel-Zuid is sportpark de Hondsheuvels. Op de parkeerplaats staat een kraam bemand door medewerkers van Ergon Groen & Reiniging. Negentig gelabelde kratten, gevuld met planten, staan op alfabetische volgorde klaar om uitgedeeld te worden aan de deelnemers van de actie.

‘Extra groen’

Evelien Ketelaar en haar zoon Siebe (7) halen de plantjes voor de buren op. Zelf was ze, helaas, te laat. Als lid van de groencommissie van de wijk Hemelrijken heeft ze de buurt geattendeerd op de voorjaarsactie. ,,We houden ook een keer per jaar een plantendag. We delen dan gratis planten uit en zetten die samen in de tuin. Met de gemeente Eindhoven zijn we in gesprek op welke plekken extra groen kan komen”, aldus Ketelaar. Siebe helpt vanmiddag mee met planten. ,,De bloemetjes zijn goed voor de natuur en goed voor de bijen en de honing.”

Werkplaatsleider Mark Timmermans van Ergon en acht enthousiaste medewerkers bemannen de kraam. Medewerker Kevin van Wanrooij vindt het een goede actie en krijgt veel positieve reacties. ,,Ik ben heel blij dat ik vandaag meehelp. Ik vraag de achternaam, pak de kist en maak een babbeltje. Hij geeft ook de bordjes ‘Adopteer een Straat’ mee die deelnemers bij de plantjes zetten. ,,Daar hoeven wij dan niet te schoffelen. Dat moeten de mensen zelf goed bijhouden.” Naast Ergon helpt ook Brouwers Groen mee met uitdelen op vier locaties.

16.000 planten

Dit jaar is ook voor het eerst dat alle planten komen van de Ergon Kwekerij: acht volle vrachtwagens met 16.000 plantjes. ,,We hebben een selectie gemaakt die geschikt is voor boomspiegels en geveltuinen. Een gedeelte hebben we opgekweekt en een gedeelte bijgekocht” vertelt Hans van der Staak, businessunitmanager. Hij merkt dat zijn medewerkers trots zijn dat ze voor Eindhoven werken. ,,Normaal gaan onze plantjes naar andere kwekers toe. Nu zie je ze stralen als ze de orders verzamelen. Ze herkennen namen en de wijken. Ze zijn enthousiast dat ze lokaal werken.”