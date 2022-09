Subsidie van 2,5 miljoen euro voor Microtuin in voormalig KPN-gebouw in Eindhoven

De lening voor het project komt uit een regionaal fonds voor bedrijventerreinen. De regiogemeenten en provincie stopten vier jaar geleden acht miljoen euro in het fonds, maar daar is tot dusver amper gebruik van gemaakt. Het oude KPN-gebouw grenst aan het TU/e Science Park dat op de lijst staat met bedrijfslocaties die in aanmerking komen voor de subsidie.

Culturele hotspot en kantoorlocatie

Het markante gebouw is eigendom van de NS en staat al enige tijd leeg. Het krijgt een nieuwe, tijdelijke bestemming als culturele hotspot en flexibele kantoorlocatie. Microlab en De Stadstuin gaan het gebouw exploiteren.

Microtuin kan volgens de Eindhovense wethouder Stijn Steenbakkers uitgroeien tot een aanjager van de grote ontwikkelingen die in het stationsgebied op stapel staan. De komende decennia verandert het gebied in een levendige, groene stadsboulevard met duizenden nieuwe woningen. ,,De weg daar naartoe is lang en vergt activiteiten die ook tijdens de verbouwing al voor verbetering zorgen. Microtuin is daar een mooi voorbeeld van. Er ontstaat voor de komende jaren al een plek die zorgt voor meer levendigheid.”

Tijdens de Dutch Design Week in oktober gaat Microtuin voor het eerst open. In blokken wordt het gebouw vervolgens omgetoverd. Echt open gaat Microtuin in in de zomer van 2023, als het eerste deel klaar is.