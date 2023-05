Succes van Elvis-zanger Bouke heeft een Veldhovens tintje. ‘Ik zei: Jij moet alleen nog maar Elvis-songs zingen’

Hoe Ruud van Nistel­rooij bij PSV zijn eigen herkansing af aan het dwingen is

Na een puike serie is duidelijk dat Ruud van Nistelrooij komend seizoen gewoon door kan bij PSV, hoewel zijn team nog wel de huidige uitgangspositie in de eredivisie moet verzilveren. De trainer is bezig om zijn eigen herkansing op het halen van een landstitel met PSV af te dwingen.