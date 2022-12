Tachtig jaar terug zaaiden Engelse bommen dood en verderf in Eindhoven: ‘We hoorden ze fluiten’

met video Enorme schade na zeer grote brand in appartemen­ten­com­plex Eindhoven, bewoonster naar ziekenhuis

EINDHOVEN - In een appartementencomplex aan het Amandelpark in Eindhoven heeft zondagavond een zeer grote brand gewoed. De brandweer was met minstens zeven grote brandweerwagens ter plaatse. Het gebouw werd grotendeels ontruimd en liep veel schade op. Twee slachtoffers raakten gewond. Inmiddels is de brand geblust.

