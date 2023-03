Talenten van PSV boeken dankzij een portie Deense kopkracht knappe zege op De Graafschap

VERSLAGJong PSV heeft zich vrijdagavond na een slechte eerste helft uitstekend weten te herpakken in het competitieduel met De Graafschap in de Keuken Kampioen Divisie. De beloften hadden voor rust weinig te vertellen, op een flinke kans voor Jason van Duiven na. Hij kon in de beginfase niet scoren en daarna liep Jong PSV lang achter de feiten aan. Met twee goals draaide August Priske Flyger de zaak echter eigenhandig om en daardoor won Jong PSV: 2-1.

De ploeg uit de Achterhoek scoorde voor rust via Basar Önal en was daarna de bovenliggende partij, zonder een enorme portie kansen te creëren. Na rust kroop Jong PSV uit de schulp en kwam er ook snel een beloning, via een kopgoal van August Priske Flyger. Hij kopte een voorzet knap binnen en gaf Jong PSV wat lucht in een wedstrijd waarin de beloften het regelmatig moeilijk hadden.

Wild

Na rust was De Graafschap aan de bal veel te slordig om door te kunnen drukken, terwijl de beloften van PSV nogal wat duels verloren. Een grote kans om te scoren was er opnieuw voor Van Duiven, die vrij voor Hidde Jurjus kwam en zijn inzet gestopt zag worden. Daarvoor waren er ook wat momenten geweest waarop Jong PSV mogelijkheden had kunnen krijgen, maar was de ploeg van Adil Ramzi soms te wild.

De trainer kon zeker niet ontevreden zijn over zijn team, dat prima partij bood aan de ploeg uit Doetinchem. De Graafschap wil graag via de nacompetitie promoveren, maar leed vrijdagavond grote schade op De Herdgang omdat Priske Flyger nóg een bal tegen de touwen werkte en Jurjus kansloos liet. Daarmee boekten de PSV-beloften de tweede zege op rij, ook omdat De Graafschap nog twee keer de paal raakte. Zelfs in de slotseconde gebeurde dat nog, maar Jong PSV trok de zege op het droge.