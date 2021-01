TBS’er keert niet terug naar Woenselse Poort in Eindhoven na verlof: politie start zoektocht

Beloning en vertrekre­ge­ling directeur Muziekge­bouw blijven mysterie

27 januari EINDHOVEN - Wat directeur Wim Vringer van Muziekgebouw Eindhoven afgelopen jaren heeft ontvangen aan salaris en welke (financiële) afspraken er zijn gemaakt over zijn vertrek later dit jaar blijft geheim. De gemeente Eindhoven die enig aandeelhouder is van het Muziekgebouw en jaarlijks circa 4,5 miljoen euro subsidie geeft, heeft dat besloten over een formeel verzoek van deze krant.