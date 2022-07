Te oud voor Eindhoven, maar goed genoeg voor Amsterdam: spoorwissels krijgen tweede leven

met video Auto botst tegen lantaarn­paal en vliegt in brand, politie op zoek naar bestuurder

EINDHOVEN - Een auto is maandagochtend in Eindhoven tegen een lantaarnpaal gebotst en vervolgens in brand gevlogen. De brandweer kon het vuur op de Aalsterweg snel blussen, maar de politie is nog wel op zoek naar de bestuurder.

