Techniek en uithoudingsvermogen bij de All Terrain Survival Challenge

EINDHOVEN - Op de TU/e campus in Eindhoven werd zondag de All Terrain Survival Challenge (ATSC) gehouden, georganiseerd door Stichting Outdoor Challenge en de studenten-sportvereniging All Terrain.

De ongeveer 400 deelnemers konden kiezen uit een parcours van vijf kilometer met 25 hindernissen of een parcours van zeven kilometer met 38 hindernissen. De hindernissen bestonden voornamelijk uit hout, touwen en dingen zoals zandzakken en autobanden en water, veel water. Survivalrun is dus een veelzijdige buitensport.

Douwe Tjeertes is vanuit de ATSC verantwoordelijk voor de organisatie van het evenement. Tjeertes: „Het is een mooi en uitdagend parcours geworden. Zelf heb ik het parcours zaterdagavond gelopen met veel van onze 80 vrijwilligers. Dat was een goede testrun. Er zitten hier en daar enkele pittige hindernissen bij, maar daar houden onze deelnemers van.”

Quote Het is iedere keer weer spannend hoe een parcours eruit ziet. Naast kracht moet je ook nadenken over hoe je een hindernis neemt Jonna van den Berg (23)

De vrouw die als eerste over de finish komt, in een tijd van 1 uur en 15 minuten, is Jonna van den Berg (23). Van den Berg studeert aan de Universiteit van Wageningen en is lid van Woest, het Wageningen Outdoor En Survivalrun Team. Sinds haar zevende is ze al bezig met survivalrun. Van den Berg: „Ik vond klimmen altijd al leuk en toen mijn ouders in de krant iets lazen over survivalrun was ik verkocht. Het is iedere keer weer spannend hoe een parcours eruit ziet. Naast kracht moet je ook nadenken over hoe je een hindernis neemt. Die combinatie met sport daar hou ik van.”

De namen van de diverse universiteitteams die zondag meededen, zoals Fel, Moddervet, Slopend, Simius Hircus (stinkende aap in het latijn) en Tartaros (hel) zijn namen die prima verwoorden wat survivalrun inhoudt. De deelnemers die een voor een over de finish kwamen waren moe, trots en vooral nat aangezien diverse hindernissen zich op of in de Dommel bevonden.

Op slag verliefd

Mattthijs Kimmel liep het parcours van zeven kilometer in 48 minuten en 37 seconden en was daarmee de snelste. Kimmel werd tijdens een kinderfeest op zijn tiende op slag verliefd op de sport. „Zes keer per week sport ik naast mijn studie bewegingswetenschappen in Groningen. Mede door mijn studie leer ik goed hoe je het beste kunt bewegen iets wat zeer van pas komt bij survivalrun.” Voor de trotse ouders en grootouders die aanwezig waren is het geen verrassing dat Kimmel eerste is geworden. „Zelfs toen hij klein was zat hij altijd boven in het klimrek in de speeltuin”, lacht zijn vader.

Bij de zeven kilometer individueel werd bij de mannen Jason Hinckley eerste en bij de vrouwen Rens Nijman.