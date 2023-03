Technologisch topman Additive Industries vertrekt naar ASML: ‘Behoefte aan een nieuwe uitdaging’

FC Eindhoven-zaalvoet­bal­ler met veertig interlands keert terug in Oranje tijdens WK-kwalifica­tie­du­el

Tevfik Ceyar maakt woensdag zijn rentree in het Nederlands zaalvoetbalteam als het in de WK-kwalificatiestrijd Oekraïne ontmoet. De 33-jarige verdediger van FC Eindhoven vervangt Issam Dahmani die afgelopen weekend in het uitduel bij Kosovo (3-3) nog in actie kwam.