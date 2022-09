Terechte zorgen over onvoldoende parkeerruimte in tijdelijke wijk Te Veld, maar aanleg mag toch doorgaan

MET VIDEO Jeroen Dijssel­bloem als burgemees­ter terug in vertrouwd Eindhoven: ‘Mijn vroegere thuis en ons nieuwe thuis’

EINDHOVEN - In een tjokvol Stadhuis is Jeroen Dijsselbloem dinsdagavond officieel geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester. ,,Het voelt heel vertrouwd”, zei de geboren Eindhovenaar (56). ,,Voor mij is Eindhoven verleden én toekomst. Mijn vroegere thuis en ons nieuwe thuis.”

