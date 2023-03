The Social Hub Eindhoven zet deze zomer zijn kroon op: energiecentrale Powernest wordt geplaatst

Open repetitie Matthäus Passion in Sint-Petrusbasi­liek in Oirschot

OIRSCHOT - Het Kempenkoor houdt een open repetitie in de Sint- Petrusbasiliek in Oirschot, op maandag 13 maart. Op deze avond is iedereen welkom om te bekijken hoe een groot koor zich voorbereidt op de uitvoering van de Matthäus Passion, die wordt uitgevoerd op 5 april in diezelfde basiliek.