Thijs Slegers terug bij PSV na slopende ziekte: ‘Ik ben kwetsbaarder geworden en kan janken om McCartney’

Een doordeweekse dag in De Verlenging, de befaamde brasserie in het stadion van PSV. De zon schijnt, dus staan de deuren open. Thijs Slegers is nog niet binnen, of hij heeft al een knuffel te pakken van het bedienend personeel. Hij loopt nog wat moeizaam, de communicatieman. Maar verder voelt-ie zich goed, zegt hij. In zijn gedrag is Slegers op het eerste oog weinig veranderd. Zelfverzekerd, praat voor tien, soms wat zelfspot.