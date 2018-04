Tien kattenlijkjes in Bonifaciuspark Eindhoven

EINDHOVEN - De Stichting Straatkat slaat alarm: de afgelopen week hebben vrijwilligers op één plek in het Eindhovense Bonifaciuspark de resten van naar schatting tien dode katten gevonden, waaronder een recent kattenlijkje. De plek is bij toeval ontdekt door een Stratumse vrouw. Een van de tien katten bleek haar eigen kater Gijs te zijn, die in 2016 spoorloos verdween.

Of de katten om het leven zijn gebracht of een natuurlijke dood zijn gestorven is niet duidelijk. ,,Maar gezien de omstandigheden gaan wij ervan uit dat dit het werk is van een kattenhater, die er niet voor terugdeinst katten te doden en de lijkjes hier heeft gedumpt. Echt afschuwelijk", zegt Olga Schouten van Stichting Straatkat.

Kaakbotten van katten, gevonden in het Bonifaciuspark in Eindhoven. © Stichting Straatkat

Botten van katten gevonden in het Bonifaciuspark in Eindhoven. © Stichting Straatkat

Door een bizar toeval werd de plek ontdekt door het baasje van een van de tien katten. Liesbeth Zonjee woont niet ver van het park en ging er met een collega en hun beider honden wandelen. ,,Ik gooide een bal tussen de struikjes, mijn hond vind het leuk om die dan op te zoeken. De hond van mijn collega deed mee, maar kwam terug met iets anders. Eerst dachten we dat het een tak was, maar het bleken de achterpoten van een nog niet helemaal vergaan kattenlijkje." Was de kat verwond geraakt bij een aanrijding en daarna weggekropen om te sterven? ,,Dat had gekund. Maar tussen de struikjes vonden we veel meer botresten. Ik moest meteen aan Gijs denken, de kater die ik tien jaar had en die eind juli 2016 van ene dag op de andere verdween."

EINDHOVEN - Liesbeth Zonjee. Op het computerscherm een afbeelding van Gijs. Toen hij in 2016 verdween, hing ze overal flyers op in de hoop dat iemand hem had gezien. © Jean Pierre Reijnen

Gijs, een paar dagen voordat hij vermist raakte.

Afgelopen zondag gingen ze er opnieuw kijken, samen met Olga Schouten en vrijwilligers van de Stichting Straatkat en Animal Care Brabant ZuidOost. Doordat het in de tussentijd een keer hard geregend had, lager er nu nog meer botresten bloot: de stichting schat in dat het gaat om tien dode katten. ,,Ik had Gijs laten chippen, en Olga had een extra sterke chiplezer bij zich. Met dat apparaat vonden we een chip in de grond. Toen ze het nummer in de database opzocht zag ik het direct aan haar gezicht: het was Gijs." Hoewel ze toen even 'keihard' moest huilen, kan de Stratumse het eigenlijk nog steeds niet bevatten. Zonjee ligt er 's nachts van wakker. ,,Hoe dan, wie dan, waarom? Moet ik de katten die ik nu heb, alledrie uit het asiel, voortaan binnen houden? Hoe kan iemand Gijs iets aandoen? Hij kwam bij me aanlopen toen hij ongeveer een jaar oud was, zijn vacht vol klitten, mager en schuw. Ik heb hem eten gegeven, zijn vertrouwen gewonnen en zodra dat kon bij de dierenarts laten chippen en castreren. Hij werd een prachtige kat, een rascharmeur. Hij pakte iedereen in."

De Stichting Straatkat wijst er op dat er veel katten worden vermist in Stratum en Tivoli. Schouten roept eigenaren met een vermiste kat uit deze wijken om zich bij haar te melden via stichtingstraatkat@gmail.com en de vermiste kat alsnog aan te melden op www.amivedi.nl. ,,We willen graag een foto, het chipnummer (indien gechipt), locatie en datum vermissing. Als de kat bijzondere kenmerken had, horen we die heel graag." De zaak is onder de aandacht gebracht van de politie en de dierenpolitie. Schouten: ,,Ze zeggen dat ze niks kunnen doen. Daarom hebben wij de botresten veilig gesteld."