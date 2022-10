Tientallen dieselbussen van Hermes te oud en te vervuilend voor milieuzone

Cultuur doe-boek voor 30.000 basisscho­lie­ren in de regio, want ‘kinderen zijn de theaterbe­zoe­kers van de toekomst’

EINDHOVEN - Maak eens een masker, je eigen muziekinstrument of kruip in de huid van een theaterdirecteur. Het is maar een greep uit de uitdagingen die het cultuur-doe-boek van Wonka Podia in totaal 30.000 leerlingen van basisscholen gaat bieden.

