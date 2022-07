Tijdelijke huizen voor 120 Oekraïense vluchtelingen op het terrein van Máxima Medisch Centrum Eindhoven

Kregen The Handy Boys de Katholieke Arbeiders­jeugd op de banken in 1961?

EINDHOVEN - Een optreden van The Handy Boys tijdens een bijeenkomst van De Katholieke Arbeidersjeugd, vermoedelijk in Eindhoven. Wie weet wie er in 1961 in dit bandje zaten en wat voor muziek ze speelden? En wie heeft er nog herinneringen aan de Katholieke Arbeidersjeugd? Want wat voor bijeenkomsten waren dat eigenlijk? Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.

15 juli