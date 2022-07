Tijdrovende barrière voor fietsers op Oirschotsedijk gaat verdwijnen: hier komt een fietsersbrug

met video Bestuurder vlucht na botsing op N2

EINDHOVEN - Op de N2 ter hoogte van Eindhoven-Centrum is zaterdagochtend een bestuurder gewond geraakt. Hierdoor was op de N2 richting Best een rijstrook dicht. De brandweer, politie en een traumahelikopter werden opgeroepen, maar troffen de bestuurder niet aan.

16 juli