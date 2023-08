TMC mikt op auto- en chipsector met nieuwe vestiging in Duitsland

Nuenen en Halsteren scoren niet in door noodweer geteisterd duel

Nuenen is het seizoen in de vierde divisie begonnen met een doelpuntloos gelijkspel tegen Halsteren. Omdat het hoofdveld in Nuenen door de regen onbespeelbaar was geworden, begon het duel later en werd de wedstrijd op een bijveld afgewerkt.