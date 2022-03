Toch geen zetel voor Denk in Eindhoven, Volt grijpt extra plek in gemeenteraad

Het gaat nog steeds om een voorlopige uitslag maar wel alle stemmen zijn inmiddels geteld. Maandag komt de gemeente met de definitieve uitslag. Lijsttrekker Jacco Rubenkamp is blij verrast met de extra zetel. ,,We gingen voor minimaal twee zetels en dan is drie natuurlijk geweldig. Met drie zetels winst zijn we eigenlijk de grootste winnaar van deze verkiezingen.” Murat Yalcin was in Eindhoven lijsttrekker voor Denk. Hij was nog niet bereikbaar voor commentaar.