‘Tochtstrips zitten in negen van de tien gevallen verkeerd om’: mobiel energieloket geeft in Eindhoven advies

Benzeenuit­stoot Asfaltcen­tra­le Eindhoven weer boven de norm, veel overlast­mel­din­gen in afgelopen weken

EINDHOVEN - Tijdens een nieuwe controle in juli is bij de Asfaltcentrale Eindhoven (ACE) op bedrijventerrein De Hurk wederom geconstateerd dat er te veel benzeen uit de schoorsteen komt. Als de asfaltfabriek nog één keer in de fout gaat, legt de gemeente Eindhoven een boete op van 10.000 euro.

11 oktober