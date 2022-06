Treinreizigers geëvacueerd vanwege rookontwikkeling in trein tussen Acht en Best

Man met openstaan­de celstraf van 12 jaar opgepakt in Eindhoven

EINDHOVEN - Een 32-jarige man, die werd gezocht door de Poolse autoriteiten, is woensdagmiddag aangehouden in Eindhoven. Hij werd in de kraag gevat tijdens een verkeerscontrole op de Tongelresestraat, aldus de wijkagent.

14:35