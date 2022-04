Treinstoring zorgt voor urenlang wachten op station Eindhoven: ‘We eten een beetje en wachten’

Het is rustig op het station in Eindhoven. Hier en daar zitten mensen alleen of in groepjes. Sommige met grote zware tassen of koffers. Ook Bo uit Rotterdam en Paul Molenkamp uit Tilburg zijn slachtoffer van de hele toestand. Het stel kwam vandaag op Eindhoven Airport aan vanuit Kroatië. De moeder van Bo had gelijk laten weten dat er een storing was, ‘dus nu zitten we hier’.