Treinverkeer hervat tussen Eindhoven en Weert, bijna drie uur vertraging door aanrijding

PS­V-trai­ner Ruud van Nistel­rooij lijkt het dit weekend zo te gaan aanpakken: ‘Dat is hoe het moet’

PSV speelt zaterdagavond tegen FC Groningen en heeft in de eredivisie met de noorderlingen nog een appeltje te schillen. Een kleine vier maanden geleden ging het team van Ruud van Nistelrooij in de Euroborg namelijk over de knie. Trainer Ruud van Nistelrooij van PSV gaf vrijdag aan dat drie punten voor PSV absoluut een must is, in de kampioensrace met de andere topploegen in de eredivisie.

13:30