Trudo pakt leegstand aan in Vershal op Strijp-S in Eindhoven; Albert Heijn wordt drie keer zo groot

Want de oude formule is echt mislukt, zegt directeur Jos Goijaerts van Trudo. ,,De ondernemers en wij hebben onze nek uitgestoken om iets neer te zetten. Dat is niet gelukt, Dat is vervelend, zeker voor de huurders. Nu gaan we het aanpakken om de Vershal beter te maken.” Inmiddels wordt ook al gewerkt aan het opschonen van de oude winkeltjes en verplaatsing van sommige zaken.