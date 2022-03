TU/e is trots op wereldrecord, alleen de wind helpt niet echt mee

Geen standaard maten

Een blauwdruk is een oude drukmethode waarmee men vroeger kopieën maakte van foto’s, bouwplannen of planten. De relatief simpele methode geeft kleurrijke diepblauwe prints. ,,Samen met vijftien andere studentenverenigingen in Eindhoven hebben we het voor elkaar gekregen. Dat viel niet mee, want het gaat hier over maten die niet standaard zijn”, legt Baruch uit. De verenigingen mochten ieder tien meter van de blauwdruk bewerken. Ze maakten logo's, tekeningen en foto's om te laten zien wat zij doen.