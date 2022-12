TU/e stopt voorlopig met werving internationale studenten na verzoek minister

Arrestatie­team licht tweetal van bed in Eindhoven, aanhoudin­gen in groot drugsonder­zoek

EINDHOVEN - Twee mannen zijn in Eindhoven aangehouden in een grootschalig drugsonderzoek van de politie. Ze werden maandag in alle vroegte van hun bed gelicht door een arrestatieteam. Dat gebeurde in woningen aan de Brestlaan en aan het Canneshof, allebei in het noorden van Woensel.

19 december