TU/e weert buitenlandse studenten zonder kamer: ‘Kom niet naar Eindhoven als je geen woonruimte hebt’

Het wordt in Eindhoven en andere studentensteden steeds moeilijker om aan een studentenkamer te komen. Veel Nederlandse studenten weten hoe moeilijk dat is. Internationale studenten kennen de plaatselijke situatie vaak minder goed. Die komen daar pas achter als ze eenmaal op zoek gaan.

De TU/e is met veel partijen hierover in gesprek, zoals de gemeente en woningcorporaties. Een oplossing is niet meteen voorhanden. Patrick Groothuis, directeur Studentenzaken bij de TU/e geeft in het digitale tijdschrift Cursor een toelichting. Voorheen kon de universiteit garant staan voor huisvesting voor een of twee jaar aan circa 40 procent van de internationale studenten. ‘De resterende 60 procent vond zelfstandig huisvesting. Doorstromers vinden nu veel moeilijker iets, waardoor het gat tussen vraag en aanbod verder is vergroot. De TU/e kan nu ook niet meer die veertig procent een aanbod doen.’