Twee Eindhovenaren opgepakt voor betrokkenheid bij drugslab met drie doden

Banengroei zwakt af, regio Zuid­oost-Bra­bant blijft koploper

7:00 EINDHOVEN - Het hoogtepunt van de banengroei is volgens UWV voorbij. In dit en komend jaar komen er 309.000 banen bij in ons land waarmee het totaal aantal banen uitkomt op bijna 10,8 miljoen. In Zuidoost-Brabant blijft de banenmotor iets harder draaien dan landelijk het geval is. Dat blijkt uit de jaarlijkse arbeidsmarktprognose van uitkeringsinstantie UWV.