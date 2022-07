Twee fietsers ernstig gewond bij aanrijding: automobilist crasht en slaat op de vlucht

De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Een van de fietsers is met spoed naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Na het ongeval is de bestuurder doorgereden. Vervolgens crashte hij met de wagen, sloeg over de kop en kwam tegen een lantaarnpaal even verderop tot stilstand. De man sloeg op de vlucht. De politie is naar hem op zoek. Mogelijk is hij zelf ook gewond geraakt.