Twee mannen (41 en 58) opgepakt voor drugslab Eindhoven: duizenden liters aan chemicaliën aangetroffen

EINDHOVEN - De politie heeft twee mannen (41 en 58) aangehouden op verdenking van het runnen van een drugslab op een bedrijventerrein in Eindhoven. Een van hen werd in het drugslab aangehouden dat op dat moment in bedrijf was. Dat meldt de politie woensdag.