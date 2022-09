Twee mannen aangehouden voor steekpartij in Eindhoven, één verdachte in ziekenhuis

Eindho­venaar (54) misbruikte jarenlang zijn 6-jarig nichtje: eis veertig maanden cel

DEN BOSCH/EINDHOVEN - Hij was haar ‘lievelingsoom’, maar in plaats van zijn nichtje een veilig gevoel te geven, vergreep hij zich drie jaar lang aan haar. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt verdwijnt de 54-jarige Eindhovenaar daarvoor veertig maanden, waarvan tien voorwaardelijk, in de gevangenis.

